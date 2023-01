Comet proroga il Doppio Sconto IVA: prezzi pazzi su TV fino all'8 febbraio

L’iniziativa promozionale “Doppio Sconto IVA” di Comet lanciata cinque giorni fa doveva giungere al suo termine ieri ma, a quanto pare, la catena di distribuzione italiana ha deciso di prorogare il volantino fino all’8 febbraio 2023, rilanciando tanti smart TV e altri dispositivi d’elettronica e informatica a prezzi eccezionali.

Rispetto alla prima rassegna da noi proposta al lancio del volantino, questa volta notiamo soprattutto la disponibilità di un Samsung OLED 4K da 65 pollici a 1.839,20 euro al posto dei 3.497 euro di listino, ovvero al 47,4% in meno. Questo modello in particolare offre tutte le tecnologie audio e video di fascia alta che servono per godersi film, serie TV e videogiochi al loro stato definitivo, come ad esempio Dolby Digital Pulse lato audio e AMD FreeSync Premium lato video.

Se invece preferite modelli più economici, Comet rilancia un Samsung Neo QLED 4K da 55 pollici a 1.061,20 euro – ovvero al 46,9% in meno – e un Samsung QLED da 55” a 695,84 euro grazie a un taglio del 46,4%. In tutti i casi il pagamento può essere completato in tre rate senza interessi grazie a PayPal.

Tra gli altri device in offerta segnaliamo poi la soundbar LG S75Q a 299 euro anziché 469 euro e la soundbar Samsung HW-B650 a 223,08 euro dopo un taglio di prezzo pari al 36,1%. Infine, non possiamo non evidenziare la disponibilità del tablet Lenovo Tab P11 Pro 2a Gen a 343,41 euro e del Samsung Galaxy Tab A7 a soli 159,82 euro.

Sempre da Comet, ma al di fuori del Doppio Sconto IVA, potete acquistare anche un TV LG QNED 2022 a quasi metà prezzo.