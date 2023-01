Comet rilancia doppia offerta su Lenovo Legion 5 con RTX 3050 Ti, oltre 500 euro in meno!

Mentre il Doppio Sconto IVA di Comet si avvicina alla chiusura, la stessa catena di distribuzione rilancia altre offerte esterne ai volantini ora attivi. Tra queste spiccano anche alcuni laptop da gaming, in primis il Lenovo Legion 5 con RTX 3050 Ti a oltre 500 euro in meno rispetto al listino.

La promozione in questione riguarda per l’esattezza il modello Lenovo Legion 5 15IMH6, il quale si presenta con, sotto la scocca, la già detta scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, 16 GB di RAM DDR4, singolo SSD da 512 GB e processore Intel Core i7-10750H con clock base di 2,6 GHz e Turbo a 5 GHz. Per quanto concerne il display, si tratta di un pannello LED Full HD da 15,6 pollici.

Questo computer portatile da gaming di fascia medio-alta normalmente costa 1.499 euro, ma Comet ha deciso di rilanciarlo a 999 euro grazie a uno sconto del 33,4%. Attenzione, però, alla offerta speciale online: proseguendo con l’acquisto sul sito ufficiale Comet si ottiene uno sconto ulteriore del 5% all’inserimento nel carrello, che porta il prezzo finale a 949,05 euro. Il pagamento può essere effettuato in tre rate senza interessi con PayPal e la consegna a domicilio è gratuita. In alternativa, è possibile effettuare il ritiro gratuito presso il punto vendita Comet più vicino senza aspettare il corriere.

In queste giornate di fine gennaio abbiamo segnalato anche altri laptop Lenovo a meno di 500 euro su Amazon.