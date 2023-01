Comet rilancia TV LG QNED 2022 a metà prezzo: doppia offerta per pochi giorni

Mentre il volantino Doppio Sconto IVA di Comet si avvicina alla conclusione, che ricordiamo essere fissata per oggi 30 gennaio 2023, la stessa catena di distribuzione rilancia altre offerte imperdibili al di fuori dalle iniziative promozionali ora attive. Tra di esse figura un TV LG QNED 2022 a quasi metà prezzo.

Stiamo parlando per l’esattezza del modello LG 55QNED826QB, il quale si presenta con un pannello dalla diagonale pari a 75 pollici e con refresh rate massimo di 120Hz. Lato video notiamo il supporto a tecnologie come HLG e HDR10+, oltre al Variable Refresh Rate e ad AMD FreeSync Premium per l’attività di gioco. Il comparto audio gode della codifica Dolby Atmos. Per le funzionalità smart troviamo la piattaforma proprietaria webOS 22, mentre il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione è già installato nel televisore.

Comet ha voluto fare le cose in grande proponendo lo smart TV in questione al 46,5% in meno: al posto di 1.200 euro costa 641,90 euro. Tuttavia, con l’acquisto online si accede a un 5% di sconto aggiuntivo che porta il televisore LG QNED del 2022 a ben 609,80 euro, con pagamento completabile in tre rate senza interessi grazie a PayPal e consegna a domicilio gratuita. In alternativa, si può effettuare il ritiro presso il punto vendita Comet più vicino per evitare l’attesa della consegna stessa.

Insomma, se state cercando un televisore di ultima generazione e di fascia alta a un prezzo vantaggioso, questo è il modello che fa al caso vostro. Attenzione alla durata della promozione: non essendo specificata una data di conclusione, consigliamo di effettuare rapidamente l'acquisto in caso di interesse per evitare un cambio di prezzo a sorpresa nei prossimi giorni.

