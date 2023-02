Comet rilancia TV Samsung QLED a meno di metà prezzo grazie a una offerta doppia

Ieri abbiamo fatto notare ai nostri lettori l’offerta Comet sul TV LG QNED 4K del 2022, proposto a 450 euro in meno grazie al volantino di San Valentino. Oggi, invece, torniamo nello stesso portale per evidenziare uno sconto doppio su un TV Samsung QLED da 55 pollici, proposto a meno di metà prezzo.

Il modello interessato è il Samsung QE55Q80B, lanciato lo scorso anno sul mercato internazionale e caratterizzato da un pannello QLED Ultra HD 4K dalla diagonale di 55” con refresh rate nativo di 100Hz variabile fino a 120Hz grazie a VRR e AMD FreeSync Premium Pro. Lato video notiamo poi il supporto a HLG e HDR10 Plus, accompagnati sul fronte audio dalla codifica Dolby Atmos per migliorare l’immersività. Il sistema operativo è la piattaforma Tizen e, ovviamente, il decoder DVB-T2 è già incluso.

Solitamente servirebbe una spesa pari a 1.399 euro per acquistare questo televisore di ultima generazione ma, grazie all’offerta ora attiva solo online sul sito Comet, quest’ultima catena di distribuzione lo propone a 699 euro, ovvero esattamente il 50% in meno. Come se non bastasse, al momento dell’inserimento nel carrello il prezzo scende ulteriormente grazie a un secondo taglio del 5%. Di conseguenza, costa ufficialmente meno di metà prezzo.

La consegna a domicilio è prevista per il 20 febbraio in caso di ordine oggi, 14 febbraio 2023, e il reso può essere effettuato entro 14 giorni dall’acquisto.

Tra le altre promozioni su televisori di ultima generazione segnaliamo infine un TV Sony OLED a oltre 1.000 euro in meno su Amazon.