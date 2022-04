Comet sconta un TV DVB-T2 2022 a soli 119 euro: unità limitate

Non c'è solamente Euronics a far calare i prezzi dei televisori. Infatti, anche Comet ha deciso di avviare un'offerta relativa a questa tipologia di prodotto, rendendo particolarmente low cost un TV.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Majestic TV LED 104224 V1 (che Comet indica come legato all'anno 2022) viene adesso venduto a un prezzo pari a 119 euro sul sito Web ufficiale di Comet. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, in precedenza il costo del televisore ammontava a 149 euro. Questo significa che c'è uno sconto del 20,1%, ovvero si possono risparmiare 30 euro.

Al netto del possibile risparmio, non è esattamente cosa da tutti i giorni vedere una nota catena far scendere il prezzo di un televisore a cifre simili. Certo, si fa riferimento a un modello che dispone di un pannello con diagonale di 24 pollici e risoluzione HD Ready, quindi adatto solamente a chi non ha troppe esigenze, ma capite bene che l'ovvio supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2 e il basso costo potrebbero risultare intriganti per più di qualcuno.

Tenete bene a mente, però, che sul portale ufficiale di Comet viene esplicitato che l'offerta sarà valida solo online fino al 25 aprile 2022, nonché che le unità disponibili sono limitate. Insomma, si tratta di un'iniziativa promozionale che potrebbe terminare da un momento all'altro. Per il resto, abbiamo provato a cercare questo specifico modello sui portali di Unieuro, MediaWorld e Amazon Italia, senza però trovare risultati.