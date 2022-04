Comet, sconti fino al 50% su TV, tablet e molto altro: tempo limitato

Non c'è solamente Trony a lanciare offerte su TV e simili. Infatti, Comet ha avviato un'iniziativa promozionale che prevede sconti fino al 50% su TV, tablet e molto altro, facendo scendere in modo interessante il prezzo di alcuni prodotti.

Più precisamente, la popolare catena ha avviato risparmi di questo tipo su tre diverse selezioni di prodotti. Dal portale ufficiale di Comet apprendiamo infatti che ci sono selezioni relative a Grandi Elettromestici, TV & Audio e Informatica. All'atto pratico, sono dunque in promozione miriadi di dispositivi, da televisori a tablet, passando chiaramente per molto altro.

In ogni caso, il tempo per usufruire dell'iniziativa è limitato, in quanto gli sconti proseguiranno fino all'11 aprile 2022, dunque ci saranno solamente pochi giorni a vostra disposizione per poter acquistare i prodotti a prezzo ridotto in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Ricordiamo inoltre che l'iniziativa promozionale è valida solamente online e che per i prodotti della selezione Informatica c'è anche la consegna gratuita.

A proposito dei prodotti in offerta, alcuni esempi sono rappresentati dallo sconto del 50% sul televisore Samsung Neo QLED 8K QE75Q8N00ATXZT, venduto ora a 2.999 euro (al posto di 5.999 euro), nonché dal possibile risparmio del 26,2% sul modello Wi-Fi da 256GB di iPad Pro da 11 pollici 2021, proposto adesso a 745 euro (anziché 1.009 euro).