Comet Sconti delle Meraviglie: i prezzi calano anche oltre il 50%, c'è Dyson

Non ci sono solamente Amazon e le sue offerte tech a disposizione online. Infatti, le iniziative promozionali delle varie catene si sprecano: tra queste, si fa notare Comet con il lancio di molteplici offerte.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il volantino di Comet chiamato Sconti delle Meraviglie, che sarà attivo dal 17 febbraio al 2 marzo 2022 sia online che in negozio, mette in evidenza sconti su svariate tipologie di prodotti, puntando principalmente sui televisori (scelta saggia in tempi di switch off al DVB-T2) ma soffermandosi anche su notebook da gaming, PC desktop, cuffie, monitor e molto altro. Insomma, Comet punta a offrire promozioni per tutti i gusti.

Tra l'altro, gli sconti arrivano anche oltre il 50%. Per farvi degli esempi concreti, c'è un possibile risparmio del 50,1% sul kit Karma Karaoke HQMC 10050, proposto adesso a 24,90 euro (anziché 49,90 euro). Si fa notare poi lo sconto del 40% sulla Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K, che viene ora venduta a 29,99 euro (al posto di 49,99 euro). Potreste inoltre essere interessati al possibile risparmio del 43% sulla smartband OPPO Band Style Black, proposta a 39,90 euro (anziché 69,99 euro).

A proposito, invece, di televisori, fa capolino uno sconto del 40% sul modello LG QNED 65QNED966PA, venduto a 1.799 euro (al posto di 2.999 euro). Tra l'altro, c'è anche un prodotto Dyson in promozione, in quanto l'aspirapolvere Dyson V8 Motorhead viene ora proposto a 329 euro con kit accessori in abbinata (prima costava 399 euro). Per il resto, chiaramente le offerte che rientrano nel volantino sono molte di più, motivo per cui potreste voler approfondire il portale ufficiale di Comet.