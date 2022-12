Comet Sconto Immediato Solo in Negozio: fino a 500 euro di risparmio su tutto

Dopo aver trattato gli sconti Xmas Sale di Huawei, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni lanciate in vista dei regali di Natale 2022. Tra queste, troviamo l'iniziativa Sconto Immediato di Comet, che consente di ottenere un risparmio pressoché su tutti i prodotti.

Va però notato che le offerte sono disponibili solamente in negozio, in quanto questa volta la catena ha deciso di procedere in questo modo. Il periodo promozionale durerà fino al 7 dicembre 2022 e l'iniziativa viene così descritta: "Scegli quello che vuoi, anche più prodotti di settori diversi e hai uno sconto immediato in cassa".

Da notare tuttavia che, come sempre avviene in questi casi, qualcosa di escluso c'è. Infatti, sul portale ufficiale di Comet si legge: "sono ESCLUSI dall'attività promozionale e pertanto non concorrono al calcolo dell'importo minimo, tutti i prodotti presenti nei seguenti "ANTEPRIMA XMAS DAYS" valido fino al 7 dicembre, "SPECIALE Piccoli Elettrodomestici" valido fino al 7 dicembre, "SPECIALE Grandi Elettrodomestici" valido fino al 7 dicembre ed i prodotti a marchio Apple, Liebherr, Dyson, Smeg piccoli elettrodomestici e Smeg frigoriferi colorati, Miele, Asko, Irobot, Weber, tutte le console, tutti i servizi (a titolo esemplificativo la consegna al piano, estensione di assistenza, carte shopping, ecc.), i prodotti di materiale elettrico e di illuminazione e la climatizzazione, la telefonia Samsung, e i televisori: SAMSUNG QE50Q60B, QE65S95B, QE55QN90B ed LG OLED42C26LB, OLED55CS6LA".

Al netto di questo, l'ammontare dello sconto si basa sulla spesa. Risulta infatti possibile ottenere un risparmio di 50 euro con uno scontrino di importo da 300 euro a 599,99 euro, uno sconto di 100 euro con scontrino da 600 euro a 899,99 euro, un risparmio di 200 euro con scontrino da 900 a 1.999,99 euro e uno sconto di 500 euro con scontrino da 2.000 euro in su.