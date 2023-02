Comet fa sul serio: TV Samsung Neo QLED 4K a meno di metà prezzo per due giorni

Manca ancora diverso tempo alla conclusione del volantino di San Valentino da Comet; eppure, la catena di distribuzione italiana ha voluto fare sul serio con altre offerte esterne ad esso. Tra le nuove promozioni Solo Online, infatti, si trova un TV Samsung Neo QLED 4K del 2022 a meno di metà prezzo.

Non si tratta di uno scherzo: Comet sta proponendo il TV Samsung QE55QN85B di ultima generazione a 818,77 euro al posto di 1.799 euro, ovvero a quasi 1.000 euro in meno. Questo taglio del 54,5% è imperdibile per tutti coloro che vogliono un televisore nuovo di zecca nel proprio salotto.

Vediamo però le specifiche tecniche prima di procedere con l’acquisto: si tratta di uno smart TV con pannello Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale, con frequenza di aggiornamento nativa di 100Hz e massima di 120Hz grazie al boost conferito dalla tecnologia proprietaria Motion Xcelerator Turbo+ quando ci si dedica al gaming. A supportarla sono poi le tecnologie ALLM e AMD FreeSync Premium Pro, accompagnate sul fronte video da HDR10+ e HLG. Lato audio notiamo la codifica Dolby Atmos. Non manca il decoder DVB-T2, mentre il sistema operativo è la piattaforma Tizen.

Il prezzo citato sopra può essere suddiviso anche in tre rate procedendo con il pagamento mediante PayPal, che propone un piano senza interessi da 272,92 euro al mese per tre mesi. La consegna a domicilio è gratuita e il reso può essere effettuato entro 14 giorni dall’acquisto. Ancora una volta, ribadiamo che questa offerta è valida solo online sul sito Comet e fino al 19 febbraio prossimo.

Tra le altre, ottime offerte del periodo su TV top di gamma segnaliamo infine un LG OLED 4K a 400 euro in meno da Euronics.