Comet Summer Black Friday: c'è anche Dyson, ma gli sconti vanno ben oltre

Adesso che è terminata l'iniziativa Apple for You di Comet, è giunto il momento per la popolare catena di avviare altre promozioni. A tal proposito, c'è a quanto pare molta voglia d'estate, dato che è stata lanciata l'iniziativa Comet Summer Black Friday.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, quest'ultima, che ha preso il via il 9 giugno 2022, durerà fino al 22 giugno 2022 e metterà a disposizione degli utenti molteplici sconti sulle più svariate tipologie di prodotti. In questo contesto non si fa solamente riferimento a televisori, ma anche a smartwatch, elettrodomestici e chi più ne ha più ne metta.

Per intenderci, tra gli sconti messi in evidenza da Comet per quel che concerne l'iniziativa c'è la possibilità di risparmiare 100 euro sull'aspirapolvere Dyson V8 Absolute+. Il prodotto viene infatti ora venduto a 299 euro, anziché ai precedenti 399 euro. Per il resto, non manca uno sconto sullo smartphone OPPO A94 5G, che viene adesso proposto a un prezzo pari a 229 euro.

Al netto di questo, ci sono chiaramente anche molti altri sconti che rientrano nell'iniziativa Summer Black Friday. Ad esempio, è possibile usufruire di uno sconto del 58,3% sul TV Samsung Neo QLED QE75QN800ATXZT, venduto ora a un costo di 2.499 euro (anziché i precedenti 5.999 euro). Insomma, potrebbe interessarvi fare un salto sul portale di Comet in questo giugno 2022.