Comet Super Long Weekend Xmas: sconti fino a 400 euro su 'tutto'!

Un po' tutte le principali catene legate al mondo della tecnologia stanno lanciando iniziative promozionali relative al periodo di Babbo Natale (basti pensare all'annuncio dei Natalissimi di Unieuro). In questo contesto, Comet ha scelto di avviare il cosiddetto "Super Long Weekend" di "Xmas", che propone sconti fino a 400 euro su "tutto".

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla popolare catena, fino all'8 dicembre 2021 sia online che in negozio ci saranno degli sconti basati sulla spesa. Per intenderci, le cifre coinvolte sono quelle di seguito.

Comet Super Long Weekend Xmas: fino a 400 euro di sconto a fronte di una certa spesa

50 euro di sconto a fronte di una spesa compresa tra 300 e 599,99 euro ;

; 100 euro di risparmio su una spesa compresa tra 600 e 899,99 euro;

150 euro di sconto a fronte di una spesa compresa tra 900 e 1.799,99 euro;

400 euro di sconto su una spesa pari o superiore a 1.800 euro.

Sono esclusi alcuni prodotti specifici, al solito

Il motivo per cui "tutto" va tra virgolette è quello classico per quel che concerne questa tipologia di promozioni. Semplicemente, il regolamento completo della promozione Comet esplicita che "Sono esclusi dall’attività promozionale e pertanto non concorrono al calcolo dell'importo minimo, tutti i prodotti del volantino "Xmas Comet - anteprima Natale", tutti i prodotti dello "Speciale Lenovo", tutti i prodotti Apple, Miele, Liebherr, Dyson, Smeg piccoli elettrodomestici e Smeg Frigoriferi colorati, Asko, PS5, XBOX serie X e S, tutti i prodotti Samsung telefonia, tutti i servizi (a titolo esemplificativo la consegna al piano, estensione di assistenza, carte shopping, ecc.), i prodotti di materiale elettrico e di illuminazione".

Insomma, ci sono diverse eccezioni, ma capite bene che la promozione potrebbe comunque risultare interessante per un certo tipo di utente.