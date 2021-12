Comet supera tutti su Samsung Galaxy A52: 29% di sconto sullo smartphone

Non c'è solamente Unieuro a scontare a buon prezzo prodotti Samsung, dato che anche Comet ha deciso di lanciare un'offerta in tal senso. In questo caso, al centro dell'iniziativa promozionale c'è lo smartphone Samsung Galaxy A52.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il prodotto viene proposto a un prezzo pari a 269 euro mediante il portale ufficiale di Comet. Da quest'ultimo apprendiamo che solitamente il costo del dispositivo ammonterebbe a 379,90 euro, quindi si tratta di uno sconto del 29,2%. Infatti, nell'ambito dell'offerta si possono risparmiare 110,90 euro. Niente male, considerando anche il fatto che Samsung Galaxy A52 è stato annunciato a marzo 2021 per l'Italia.

Tra le caratteristiche più intriganti del prodotto, troviamo la presenza della certificazione IP67 per acqua e polvere, che difficilmente fa capolino nella fascia di prezzo sotto i 300 euro. Per il resto, troviamo 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, nonché uno schermo Super AMOLED da 6,5 pollici con refresh rate di 90 Hz. Non manca inoltre il supporto al 4G.

In ogni caso, per farvi comprendere al meglio la bontà dell'offerta di Comet, è bene dare un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online. Infatti, MediaWorld venderebbe il prodotto a 299,99 euro, ma al momento in cui scriviamo non risulta disponibile. Unieuro, invece, propone lo smartphone a 299 euro. Infine, i rivenditori di Amazon Italia vendono il dispositivo a partire da 339 euro. Insomma, capite bene che in questo contesto la proposta di Comet può farsi interessante.