Comet fa tornare il Black Friday: grandi sconti tech su iPhone 13 e altro

Si inizia a respirare aria di primavera. Il 20 marzo 2022 è infatti ormai alle porte e le catene di elettronica hanno a quanto pare deciso di provare a "catturare" il momento mediante apposite iniziative promozionali. Tra queste si fa notare Comet, in quanto quest'ultima ha scelto di far tornare il Black Friday.

Scendendo maggiormente nel dettaglio dell'iniziativa "Back to Black - a primavera torna il Black Friday", fino al 30 marzo 2022 ci saranno miriadi di sconti relativi alle più svariate tipologie di prodotti. Non si fa unicamente riferimento agli smartphone, nonostante questi ultimi vengano messi in evidenza, bensì anche a portatili, TV, tablet, smartwatch e chi più ne ha più ne metta. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi ha intenzione di acquistare novità in ambito tech.

Tra gli sconti evidenziati dalla popolare catena troviamo un possibile risparmio dell'11,7% su iPhone 13 da 128GB, che viene ora proposto a un prezzo pari a 829 euro (anziché 939 euro). In parole povere, c'è uno sconto di 110 euro: non male per un prodotto uscito tutto sommato di recente. Tra l'altro, al momento in cui scriviamo sono disponibili svariate colorazioni, dalla PRODUCT(RED) alla nuova Alpine Green. Quest'ultima attualmente è in prevendita, ma il costo è anche in questo caso di 829 euro.

Per il resto, chiaramente sul portale ufficiale di Comet potete trovare molte altre promozioni, che includono notebook da gaming e molto altro. Insomma, potreste voler dare un'occhiata al Black Friday primaverile della catena.