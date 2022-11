Comet, ultime ore dell'anteprima Black Friday per i prodotti Samsung

L'Anteprima del Black Friday Comet sta per giungere a conclusione. In attesa di poter prendere visione di quella che sarà poi l'effettiva promozione legata al periodo, potrebbe interessarvi dare un'occhiata ad alcune offerte su prodotti Samsung attive in queste ultime ore.

Infatti, la cosiddetta "Samsung Galaxy Week", lanciata in occasione della più ampia iniziativa "Anteprima Black Friday", terminerà il 13 novembre 2022. Questo significa che avrete relativamente poche ore a disposizione per poter usufruire delle offerte, in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Potrebbe dunque interessarvi dare un'occhiata al portale ufficiale di Comet.

Per farvi degli esempi concreti, lo smartphone Samsung Galaxy S22 5G da 128GB risulta al centro di un possibile risparmio del 31,9%. Infatti, adesso il prezzo è pari a 599 euro, mentre in precedenza il costo ammontava a 879 euro. Rimanendo in campo di dispositivi mobili, non manca poi uno sconto del 26,2% su Samsung Galaxy S22 Ultra 5G da 512GB, che viene ora proposto a 1.099 euro (anziché 1.489 euro).

Scendendo invece in termini di fascia di prezzo, ma restando sempre sul mondo smartphone, Samsung Galaxy A23 5G viene adesso venduto a 259 euro, al posto dei precedenti 349,90 euro. Discostandosi invece dai dispositivi mobili, si trova un possibile risparmio del 32,9% sugli auricolari Samsung Galaxy Buds 2. Questi ultimi vengono infatti ora proposti a 99,99 euro, anziché 149 euro.

Per il resto, se volete restare aggiornati sulle offerte del periodo, potreste voler approfondire la pagina riassunto del Black Friday 2022. Potrebbe inoltre interessarvi, se vi è più comodo, consultare il canale Telegram delle offerte.