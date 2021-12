Comet Xmas, super offerte in anteprima: sconti fino al 50% su iPhone e altro

Dopo aver approfondito il volantino di Natale di Expert, è arrivato il momento di soffermarci su un'altra nota catena. Infatti, Comet ha lanciato l'iniziativa Xmas, che ovviamente strizza l'occhio all'arrivo della giornata di Babbo Natale.

Nell'ambito del volantino, che è partito il 1 dicembre 2021 e proseguirà fino al 9 dicembre 2021, rientrano svariate promozioni attive sia in negozio che online. Più precisamente, ci sono diverse tipologie di prodotti tech coinvolte e gli sconti arrivano fino al 50%, come esplicitato da Comet in alcune comunicazioni ufficiali che hanno raggiunto gli utenti.

Proprio in queste ultime la catena ha messo in evidenza due offerte. La prima riguarda iPhone 12 da 128GB, che viene ora venduto a 779 euro (anziché 889 euro). La seconda fa invece riferimento alla macchina automatica per caffè De'Longhi Magnifica S, proposta adesso a 299 euro al posto dei precedenti 499 euro. In quest'ultimo caso, dunque, si tratta di uno sconto del 40,1%.

Per il resto, ovviamente ci sono anche molti altri prodotti in sconto, iPad, televisori e notebook compresi. Per tutti i dettagli del caso, potete fare riferimento al portale ufficiale di Comet: basta premere sul pulsante "Sfoglia" per consultare il volantino completo (che presenta la scritta "Super offerte in anteprima"), mentre online è possibile utilizzare vari filtri per arrivare a prodotti di proprio interesse.