La cometa 2I/Borisov è passata oltre il Sole e si dirige nello spazio interstellare

Gli astronomi prestano sempre moltissima attenzione agli oggetti che sembrano essere i primi nel loro genere. La cometa 2I/Borisov è il primo visitatore dallo spazio che sappiamo arrivare da un altro sistema stellare. Non sappiamo da dove e non rimarrà intorno al Sole molto a lungo, la gravità della nostra stella non è in grado di catturarlo.

I telescopi di tutto il mondo sono puntati sulla cometa 2I/Borisov, di cui avevamo annunciato l'entrata nel sistema solare in una precedente news; l'Hubble Space Telescope ha fornito la miglior panoramico del suo percorso attraverso il sistema solare. Da Ottobre il telescopio ha seguito la cometa, e ha rilevato che il cuore dell'oggetto è composto da ghiaccio e polvere ed è grande come 9 campi da football.

Queste due immagini, scattate da Hubble e che potete trovare in fondo alla news, hanno catturato la cometa 2I/Borisov che attraversa il sistema solare e si dirige verso lo spazio interstellare.

Nov. 16,2019 (left)

La cometa appare di fronte a una galasssia a spirale (2MASX J10500165-0152029). Il nucleo della galassia è diffuso perché il telescopio stava tracciando la cometa. 2I/Borisov era a circa 203 milioni di miglia dalla terra. L'oggetto è stato artificialmente colorato di blu per evidenziarlo rispetto allo sfondo ed sottolineare la struttura dell'alone di polvere che circonda il nucleo.

Dec. 9,2019 (right)

Hubble l'ha fotografato nuovamente dopo che la cometa ha raggiunto il punto più vicino al Sole, dove ha ricevuto una grande quantità di calore dopo aver passato la maggior parte della sua esistenza nel freddo spazio interstellare. 2I/Borisov ha raggiunto anche la straordinaria velocità di 100.000 miglia orarie. In questa foto l'oggetto è lontano 185 milioni di miglia dalla Terra. Il nucleo è ancora troppo piccolo per essere risolto e il punto centrale molto luminoso è causato dalla polvere che abbandona la superficie. La cometa avrà l'avvicinamento con la Terra nel tardo dicembre, a circa 180 milioni di miglia.

"Hubble ha fornito un limite superiore alla dimensione del nucleo di 2I/Borisov, una parte molto importante della cometa," afferma David Jewitt, professore di UCLA in scienze planetarie e astronomia. "Sorprendentemente, le nostre immagini mostrano che il nucleo è circa 15 volte più piccolo di quanto le investigazioni facessero pensare. Conoscere la dimensione è utile per iniziare a stimare quanto questi oggetti sono comuni nel sistema solare e nella nostra galassia. Borisov è la prima cometa interstellare conosciuta, e vorremmo sapere quante ce ne sono."

L'astronomo amatoriale Gennady Borsov ha scoperto la comete il 30 Agosto 2019, e ha riportato la sua posizione presso l'International Astronomical Union's Minor Planet Center in Cambridge, Massachusetts. Le osservazione di numerosi telescopi hanno mostrato come la composizione chimica è simile a quella degli oggetti trovati dentro il nostro sistema solare, e dimostra come le comete possono formarsi intorno ad altre stelle. Entro la metà del 2020 2I/Borisov avrà superato Giove di 500 milioni di miglia e sarà sulla strada per tornare nell'abisso ghiacciato dello spazio interstellare.