Questa cometa in arrivo sarà più luminosa delle stelle nel cielo

Non è la prima volta che una cometa si sta avvicinando alla Terra e il corpo celeste appena scoperto, chiamato C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), è in lista per diventare l'oggetto più luminoso nel cielo notturno e di molte stelle.

Il suo perielio, ovvero il suo approccio più vicino al Sole, avverrà il 28 settembre 2024, per poi raggiungere il punto più vicino alla Terra poche settimane dopo, il 13 ottobre. Gli scienziati prevedono una luminosità di magnitudine 0,7 durante il suo avvicinamento.

Quando si avvicinerà ancora di più verso il nostro pianeta, la magnitudine della cometa potrebbe raggiungere una cifra di -0,2, rendendola uno degli oggetti più luminosi del cielo notturno (potrebbe anche raggiungere una magnitudine -5). Ovviamente, ricordiamo, più è bassa la magnitudine, più splendente è un oggetto.

Gli addetti ai lavori hanno individuato per la prima volta C/2023 A3 il 9 gennaio 2023 dal Purple Mountain Observatory in Cina. Il significato del suo nome è semplice: la C è usata per le comete su una traiettoria aperta, il 2023 è ovviamente l'anno della scoperta e A3 indica che questa è stata la terza scoperta nella prima metà di gennaio.

Attualmente il corpo celeste sta viaggiando a 290.664 chilometri all'ora e in questo momento si trova tra le orbite di Saturno e Giove. Preparatevi perché sentiremo sempre più parlare di C/2023 A3 durante i prossimi mesi.