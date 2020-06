La cometa ATLAS è stata osservata da un nuovo punto di vista

Il flop della cometa ATLAS, che doveva diventare più luminosa della Luna, è stato un duro colpo per gli astronomi e tutti gli appassionati. Nonostante ciò gli esperti hanno continuato a monitorare la pietra cosmica, grazie al Solar Terrestrial Relations Observatory A (STEREO-A).

La posizione di STEREO-A è stata perfetta per osservare l'oggetto scoperto per la prima volta alla fine di dicembre. Per la missione STEREO-A sono state lanciate (nel 2006) due sonde gemelle in delle orbite speciali per consentire agli esperti di ottenere delle immagini stereoscopiche della nostra stella e dei suoi fenomeni.

Grazie allo strumento è stato possibile osservare i pezzi della cometa abbastanza vicini l'uno all'altro da dare l'impressione di un pezzo di ghiaccio completo, grazie a delle immagini scattate tra il 25 maggio e l'1 giugno. In una recente osservazione è presente anche un altro veicolo spaziale: il Solar Orbiter lanciato dalla NASA e l'Agenzia spaziale europea (ESA) recentemente. Come dice il nome, si tratta di un veicolo spaziale progettato per studiare il Sole.

Le code delle comete si presentano a coppie: una coda di ioni - creata con particelle cariche - che punta sempre lontano dal Sole, e una coda di polvere di macerie che riflettono la luce. Il Solar Orbiter ha attraversato la coda di ioni di ATLAS il 31 maggio. Il personale della missione della NASA e dell'ESA ha attivato quattro strumenti chiave per iniziare a raccogliere le osservazioni del passaggio.

La NASA e l'ESA non hanno ancora annunciato se tali osservazioni abbiano avuto successo, e non ci resta che aspettare.. incrociando le dita.