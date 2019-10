Cometa Borisov: forse gli scienziati sanno da dove arriva

Gennady Borisov, un astronomo amatoriale , ha osservato la cometa il 30 agosto; il primo oggetto interstellare dal passaggio di Oumuamua nel 2017. Un team polacco ha calcolato il percorso della cometa e ha trovato la sua origine nel sistema Kruger 60, lontano 13,15 anni luce.

Ripercorrendo la traiettoria della cometa Borisov, troviamo che 1 milione di anni fa, l'oggetto è passato circa 5.7 anni luce dal centro di Kruger 60 con una velocita di 3.43 Km/s. Questa velocità è molto alta in termini umani, ma non è sufficiente per sfuggire all'attrazione gravitazionale del Sole; gli scienziati affermano che un corpo celeste con un velocità così bassa non può essere semplicemente di passaggio ma il sistema Kruger 60 deve essere il punto di partenza.

Ye Quanzhi, astronomo dell'Università del Maryland ha affermato che: "se hai una cometa interstellare e vuoi conoscere da dove viene, devi controllare due cose. La prima è se ha attraversato un sistema planetario a piccola distanza; la seconda è che le comete vengono espulse dal sistema a causa dell'interazione gravitazionale con i pianeti maggiori."

La distanza di 5.7 anni luce può sembrare enorme ma è piccola su scala interstellare, mentre la velocità con cui le comete possono essere espulse è limitata dalla massa dei pianeti, che non possono essere più massivi di 100 volte la massa di Giove. I calcoli del team di ricercatori polacchi, hanno mostrato che la velocità e la distanza da Kruger 60 sono compatibili con l'ipotesi che la cometa si sia originato qui.

Gli autori dello studio ci tengono a precisare che i risultati non sono definitivi, gli astronomi stanno ancora raccogliendo dati e una nuova misura potrebbe invalidare i risultati.

La visita della cometa Borisov offre la straordinaria possibilità di conoscere la composizione di un sistema lontano senza aver bisogno di visitarlo; una missione dell'ESA è in programma per intercettare la cometa.