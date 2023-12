La cometa di Halley fa marcia indietro: ecco quando la vedremo di nuovo

Lo scorso 9 dicembre, la cometa di Halley ha raggiunto l’afelio, il punto della sua orbita più distante dal Sole. La cometa più famosa di tutte si appresta quindi a riprendere il suo viaggio verso il cuore del Sistema Solare, durante il quale passerà anche acanto alla Terra.

La cometa di Halley è stata avvistata molte volte nel corso della storia, anche se è stato l'astronomo inglese Edmond Halley a prevedere che sarebbe tornata. L’orbita della cometa, retrograda rispetto a quella di tutti i pianeti del Sistema Solare, ha infatti un periodo di circa 76 anni terrestri.

Sebbene possa sembrare un sacco di tempo, l’orbita di Halley è un battito di ciglia rispetto a quella di altre comete. Il nome completo di questo corpo celeste è infatti 1P/Halley, in cui la "P" sta per "periodica" e viene usato per indicare solo le comete con un periodo orbitale inferiore a 200 anni, che gli astronomi considerano breve.

La cometa di Halley raggiungerà il suo perielio, il punto di massima vicinanza al Sole, solo nella metà 2061. In questo periodo la cometa tornerà a essere visibile nei nostri cieli dopo essere scomparsa nel 2003.



Anche se non vedremo più Halley fino ad allora, ogni anno è possibile ammirare due piogge meteoriche nate proprio dalla scia della cometa: le Eta Aquariidi a maggio e le Orionidi in ottobre.