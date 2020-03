La cometa interstellare Borisov potrebbe 'morire' prima di lasciare il Sistema Solare

Chi si ricorda della cometa interstellare Borisov? Il primo oggetto di questo tipo ad arrivare all'interno del nostro Sistema Solare. Sicuramente non "strana" come Oumuamua, ma altrettanto affascinante. Secondo recenti osservazioni, la cometa interstellare potrebbe esplodere prima di uscire dal nostro "quartiere galattico".

La pietra cosmica fu osservata per la prima volta alla fine di agosto 2019. Ripetute osservazioni dell'oggetto hanno tracciato la sua strana traiettoria, confermando i sospetti iniziali sulla sua natura "interstellare". Questo mese, gli astronomi hanno ri-osservato l'oggetto e hanno scoperto qualcosa di strano. Un team di astronomi ha riferito che, fino ad ora, la cometa Borisov si è illuminata due volte a marzo. "Questo comportamento è fortemente indicativo di una frammentazione del nucleo in corso", hanno scritto gli scienziati in una nota che descrive le nuove osservazioni.

Un tale fenomeno potrebbe essere causato dalla vicinanza di Borisov al Sole, una possibilità che gli astronomi avevano già previsto. Come tutte le comete, la pietra cosmica è formata da detriti ghiacciati; passare accanto al Sole provoca lo scioglimento di quel ghiaccio.

La cometa è stata una scoperta emozionante perché - a differenza di Oumuamua - gli astronomi hanno identificato l'oggetto molto tempo prima, più di un anno, dandogli il tempo per osservare e studiare il suo viaggio attraverso il nostro sistema solare.