Questa cometa interstellare è la 'più pura' mai osservata fin ad ora: ecco cosa significa

In questi ultimi anni abbiamo parlato spesso di comete provenienti dal di fuori del sistema solare, alcune con orbite talmente allungate da essere considerate "interstellari". La cometa 2I/Borisov di cui parleremo oggi è stata oggetto di una nuova analisi, che l'ha catalogata come una delle più "pure" mai studiate fin ora.

2I/Borisov è stata scoperta dall'astronomo dilettante Gennady Borisov (da cui prende il nome) nell'agosto 2019 ed è stato subito confermata la provenienza da oltre il Sistema Solare. Una storia simile ve l'abbiamo raccontata con Oumuamua - il primo oggetto interstellare mai osservato.

Ma perchè la cometa Borisov viene definita la "più pura"? Che cosa significa esattamente? A spiegarcelo è lo scienziato capo del progetto Stefano Bagnulo, dell'Osservatorio e Planetario di Armagh, Irlanda del Nord: "2I/Borisov potrebbe rappresentare la prima cometa veramente incontaminata mai osservata. Secondo il nostro studio, sembra che la cometa non sia mai passata vicino a nessuna stella, almeno prima di volare vicino al nostro Sole nel 2019".

Il nuovo studio è stato pubblicato proprio ieri su Nature Communications, e si è avvalso dell'utilizzo dello strumento "FORS2" montato sul Very Large Telescope (VLT) dell'ESO, situato nel Deserto di Atacama, Cile. Per analizzare la cometa è stata utilizzata una tecnica chiamata polarimetria, la quale è regolarmente adoperata per studiare questo tipo di corpi celesti. Confrontando l'analisi con le altre comete del nostro Sistema Solare, il team ha scoperto che 2I/Borisov ha proprietà polarimetriche distinte da tutte le altre, ad eccezione di Hale-Bopp.

Entrambe le comete sembrano godere di una composizione esclusiva, permessa solo ad oggetti che non sono stati alterati dal vento e dalle radiazioni stellari. Ma 2I/Borisov sembra persino più pura, e questo significa che potrebbe contenere elementi risalenti a circa 4.5 miliardi di fa, quando il Sistema Solare era appena in formazione!

Ulteriori studi verranno portati avanti circa la cometa Borisov, ma è ormai quasi certo che si tratta dell'oggetto celeste più incontaminato mai studiato fin ad ora, e ciò vuol dire che probabilmente ha avuto origine dalla stessa nube di gas e polveri che molto tempo fa si addensò fino a formare il Sole. Quale occasione migliore per scoprire di più sul nostro vicinato stellare?

L'immagine in apertura è una rappresentazione artistica della cometa 2I/Borisov.

Diritti di immagine: Eso, M. Kornmesser.