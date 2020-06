La prima cometa interstellare sopravviverà al Sistema Solare

Lo scorso Agosto, l'astronomo amatoriale Hennadij Borisov ha scoperto un asteroide proveniente da un sistema stellare diverso dal nostro. All'oggetto è stato dato il suo nome, la cometa, chiamata 2I/Borisov attraverserà il Sistema Solare e sopravviverà a questo lungo viaggio.

Gli astronomi pensavano che la fine dell'asteroide fosse vicina quando ha iniziato a spezzarsi, tuttavia una nuova analisi della frammentazione di 2I/Borisov ha rivelato che il corpo centrale sopravviverà al suo passaggio nel nostro sistema stellare.

Questa situazione non vede sconfitti; la cometa si è divisa in più parti ma riuscirà ad attraversare il nostro sistema, gli scienziati hanno a disposizione molti campioni per studiare la sua composizione. Dall'entrata in scena di 2I/Borisov nell'Agosto 2019, gli astronomi hanno studiato la sua traiettoria e hanno compreso come la sua origine fosse interstellare. Ha raggiunto il punto di massima vicinanza al Sole (perielio) l'8 Dicembre 2019 e il suo percorso ha subito una deviazione a causa della gravità della nostra stella.

A partire da Marzo, alcuni astronomi hanno notato un aumento della sua luminosità, segno della sua frammentazione e di emissione di ghiaccio. L'Hubble Space Telescope ha confermato la presenza di almeno due pezzi, ma una nuova analisi ha rivelato che una disintegrazione completa è molto improbabile.

"Le nostre osservazioni rivelano che l'emissione di ghiaccio e la divisione del nucleo sono eventi minori che coinvolgono una piccola frazione della massa," ha scritto David Jewitt, di UCLA.

Le comete, solitamente, si disintegrano dopo il loro passaggio per il perielio; la sublimazione del ghiaccio rende instabile il nucleo. Questo non sembra essere il caso di 2I/Borisov che sopravviverà al suo passaggio vicino al Sole.