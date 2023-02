La cometa dei Neanderthal oggi si è avvicinata alla Terra dopo 50.000 anni

Vi abbiamo più volte parlato della famigerata "cometa dei Neanderthal", passata vicino la Terra quando c'erano ancora i nostri parenti ominidi. Oggi, 1 febbraio, la cometa si troverà a soli 42 milioni di chilometri dal nostro pianeta, la distanza più vicina da Gaia da moltissimo tempo.

Per individuare il corpo celeste si consiglia di guardare verso l'Orsa Maggiore: la cometa si trova poco più in alto rispetto alla stella polare, nella costellazione della Giraffa. Se riuscirete ad osservare tutte le sette le stelle del Piccolo Carro siete fortunati perché siete in un luogo dove c'è un cielo scuro (difficile da trovare di questi tempi).

Così come avrete già capito, l'ultima volta che questo corpo celeste è venuto a farci visita sulla Terra esistevano ancora i Neanderthal. La cometa si trova in un'orbita debolmente iperbolica e ciò significa che dopo il passaggio di quest'anno dovrebbe tornare di nuovo a trovarci, ma è possibile che i pianeti giganti del Sistema Solare - come Giove o Saturno - gli diano una spinta gravitazionale e allontanino il pezzo di ghiaccio dal Sole per non tornare mai più.

Così come vi abbiamo già riferito, la cometa è visibile nell'emisfero settentrionale per tutta la notte, accanto alla costellazione del Draco, proprio sotto il manico dell'Orsa Maggiore. Nei prossimi giorni si sposterà sempre più a nord, superando il Piccolo Carro mentre diventerà sempre più luminosa. Il corpo celeste, inoltre, è anche visibile a occhio nudo.