Sono i giorni della cometa Neowise: ecco come e quando vederla

Sono i grandi giorni della cometa Neowise, che potremo ammirare fino al prossimo 1 Agosto, con il picco però che sarà raggiunto tra oggi, 22 Luglio 2020 e domani 23, quando si troverà alla minima distanza dalla Terra a 104 milioni di km.

Gli esperti dell'INAF però spiegano che "essendo già in fase di allontanamento dal Sole sarà osservabile come un astro di magnitudine +,45. Neowise sarà quindi visibile ad occhio nudo e facilmente osservabile alla sera fino ad inizio agosto o al mattino fino al 23 Luglio. Dal momento che l'altezza sull'orizzonte non sarà mai elevata, bisognerà armarsi di un piccolo binocolo ed osservare da luoghi senza luci artificiali. Essendo relativamente brillante, le soddisfazioni non dovrebbero mancare. Si tratta però sempre di una cometa, quindi l'andamento della luminosità non è prevedibile".

Dallo scorso 15 Luglio Neowise è visibile di sera dalle ore 21 a circa 17° di altezza sull'orizzonte di nord-ovest, mentre passerà alla culminazione inferiore a nord intorno all'una di notte, per poi tornare a salire sull'orizzonte fino a raggiungere i 12° di altezza verso l'alba.

Per l'occasione, il Virtual Telescope domani 23 Luglio alle 21 trasmetterà una diretta su YouTube battezzata “The Glory of Comet C/2020 F3 NEOWISE at its minimum distance from Earth”, in cui cui mostrerà Neowise.

La cometa ha dato spettacolo anche durante il lancio di SpaceX, in una serie dif otografie che hanno fatto il giro del web.