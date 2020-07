Dopo la cometa Neowise, parte la pioggia delle stelle cadenti: come e quando vederle

Dopo il passaggio della cometa Neowise, che tornerà a farsi vedere tra 6683 anni, almeno secondo gli ultimi calcoli, è ufficialmente iniziata la pioggia di Perseidi, che dà il via alla stagione delle stelle cadenti.

La data "classica" è quella del 10 Agosto, ma come osservato dai più esperti il fenomeno si concentrerà fino al 26 Agosto prossimo, con il picco che dovrebbe essere raggiunto tra l'11 ed il 12 Agosto, almeno per le Perseidi, che sfrecceranno nei cieli alla velocità di 60 chilometri al secondo. Gli esperti hanno sottolineato che il 2020 sarà un anno particolarmente favorevole in quanto si faranno vedere proprio quando la Luna sarà nella fase calante.

Le Delta Aquaridi invece saranno visibili fino al 23 Agosto, con il picco che sarà raggiunto tra il 28 e 29 Luglio. L'evento sarà maggiormente visibile nell'emisfero meridionale, ma a differenza delle Perseidi l'anno in corso non è favorevole dal momento che il picco sarà raggiunto dopo la luna piena.

Infine, chiudiamo con le Alpha Cripriconidi, che potranno essere viste fino al 15 Agosto con il picco in programma tra il 28 e 29 Agosto. Queste sono riconoscibili dalla minore velocità (circa 24 chilometri al secondo) e dal fatto che lasciano dietro una traiettoria lunga.

Ovviamente, tutte le stelle cadenti sono maggiormente visibili dove il cielo è scuro e privo di fonti luminose. Anche Agosto 2019 è stato particolarmente florido per le stelle cadenti.