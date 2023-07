La cometa più vicina alla Terra che illuminerà il cielo di Agosto 2023

A marzo 2023 è stata avvistata, per la prima volta, la cometa C/2023 E1 (ATLAS) dall'Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, finanziato dalla Nasa. Il 1° Luglio 2023 questa cometa si è avvicinata al Sole, raggiungendo il perielio.

Quando è stata scoperta, la cometa C/2023 E1 (ATLAS) non era così tanto splendente. Tuttavia, da marzo 2023 fino a Luglio 2023 ha continuato ad aumentare la sua luminosità. Si pensa, infatti, che questa cometa riuscirà a raggiungere presto una magnitudine massima di +8.

Poco dopo il suo avvicinamento al sole, la cometa ATLAS è stata immortalata stretta su uno sfondo di stelle nella costellazione settentrionale dell'Orsa Minore, mentre sfoggiava un meraviglioso coma verdastro ed una coda di ioni debole.

In base all'inclinazione sul piano orbitale ed eclittico, con un periodo di circa 85 anni, la cometa C/2023 E1 ATLAS viene considerata come una cometa di tipo Halley.

In passato è già capitato che una cometa potesse essere visibile dal nostro pianeta anche ad occhio nudo. Tuttavia, la cometa C/2023 E1 (ATLAS) a breve illuminerà i nostri cieli e potrà essere ammirata dagli skywatcher dell'emisfero settentrionale. Infatti, il 18 Agosto 2023, questa splendida cometa disterà soli 3 minuti luce dal pianeta Terra.

Ad Agosto 2023 il corpo celeste diverrà ancor più luminoso ed individuarlo non sarà troppo difficile. Per poterlo ammirare, infatti, bisognerà utilizzare un telescopio di medie dimensioni e l’oggetto apparirà come una chiazza verdastra, che decorerà il cielo del nostro pianeta.

Si pensa che nel 2024 un'altra cometa potrebbe avvicinarsi alla Terra. Noi, nel frattempo, vi terremo aggiornati su tutte le novità e sorprese che lo spazio ci riserva.