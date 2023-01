La cometa che visiterà la Terra per la prima volta dai tempi dei Neanderthal è in arrivo

Vi abbiamo già parlato della cometa C/2022 E3 (ZTF), che visiterà la Terra dalla prima volta dopo essere passata dai tempi di Neanderthal, e abbiamo per voi una buona notizia: il corpo celeste potrebbe essere abbastanza luminoso da essere avvistato ad occhio nudo mentre passerà davanti al Sole e alla fine del mese di gennaio.

Il pezzo di ghiaccio sublimante si avvicinerà al sole il 12 gennaio, e poi supererà la Terra facendo il suo passaggio più vicino al nostro pianeta tra il 1° e il 2 febbraio. Se la cometa continuerà ad essere brillante come lo è in questo momento, ci sono molte probabilità di essere vista ad occhio nudo nei cieli oscuri.

Se ciò non fosse possibile, sarà comunque visibile mediante un binocolo o un telescopio (a proposito, qui la nostra guida per principianti per i telescopi). Gli osservatori nell'emisfero settentrionale (ovvero noi italiani) potranno trovare la cometa nel cielo mattutino, mentre si muove in direzione nord-ovest durante il mese di gennaio.

Secondo gli addetti ai lavori, tutti coloro che intendono osservare il corpo celeste dovrebbero guardare il cielo quando la luna è fioca - cosa che renderà l'osservazione favorevole - e l'opportunità in questione arriverà proprio il 21 gennaio. La cometa, infatti, si troverà nella Costellazione della Giraffa durante il suo avvicinamento ravvicinato.

In caso doveste perdervi l'evento non preoccupatevi assolutamente, poiché realizzeremo una copertura completa - con video e foto - sulle nostre pagine. Quindi non dovete far altro che continuare a seguirci per ulteriori novità. Nel frattempo, vi invitiamo a condividere con noi le migliori foto realizzate da voi, che saranno condivise con tutta la community!