Comincia su Sky Q la nuova stagione di Premier League: Arsenal - Manchester City in 4K

E' il fine settimana in cui prenderà ufficialmente il via la prossima stagione calcistica. Come accade da qualche anno, a fare gli onori di casa ci penserà la Premier League inglese, che comincerà proprio tra qualche giorno. Il campionato, come vi abbiamo ampiamente raccontato su queste pagine qualche settimana fa, sarà trasmesso da Sky Italia.

L'emittente satellitare, però, ha annunciato che il primo big match della stagione, ovvero quello tra i campioni in carica del Manchester City di Pep Guardiola, che puntano alla doppietta ed alla Champions League, ed il nuovo Arsenal di Unay Emery, orfano dello storico ma criticato manager Arsene Wenger, che ha lasciato la squadra dopo di più di venti anni, sarà trasmessa in 4K su Sky Q.

Si tratta del primo grosso appuntamento della stagione per tutti gli appassionati di calcio. Il funzionamento molto probabilmente sarà molto simile alla Formula 1 e MotoGP: collegandosi all'apposito canale, agli abbonati Sky Q sarà chiesto di premere l'apposito pulsante per collegarsi al canale ed iniziare l'esperienza di visione in 4K.

E' probabile che Sky faccia lo stesso con i big match di Serie A ma soprattutto con le partite di Champions League ed Europa League, che come ampiamente noto saranno trasmesse in esclusiva su Sky per i prossimi tre anni.

L'appuntamento è per domenica 12 Settembre alle ore 17:00, per Arsenal - Manchester City.

Di seguito il programma della prima giornata di Premier League su Sky: