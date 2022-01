Comitati Olimpici agli atleti: 'non portate smartphone in Cina, potrebbero spiarvi'

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal e lo USA Today, e rirpeso anche dalla stampa internazionale, il Comitato Olimpico americano avrebbe sconsigliato ai propri atleti di portare con loro gli smartphone in Cina in occasione delle Olimpiadi Invernali in programma a Pechino tra qualche settimana.

Nel documento ottenuto dai due giornali, infatti, il Comitato Olimpico degli USA cita le preoccupazioni legate al monitoraggio e lo spionaggio da parte del Governo Cinese, e consiglia agli atleti che prenderanno parte ai Giochi Olimpici di utilizzare VPN per schermare il traffico internet (almeno in parte).

Secondo quanto riferito, però, anche il Comitato Olimpico Britannico avrebbe dato ai propri atleti dei consigli simili, ed avrebbe fornito ai suoi membri dei telefoni temporanei da portare in Cina. Un portavoce al Guardian però ha sottolineato che non è loro intenzione vietare l'utilizzo degli smartphone personaii, ma tutto il personale dovrà avere un device mobile con MY2022, l'applicazione che viene utilizzata per i dati sanitari ed i documenti personali.

Anche il Comitato Olimpico Olandese e quello Canadese si sono allineati ai consigli degli USA, mentre il CONI italiano "non ha dato consigli di alcun genere né documenti".

Qualche anno fa sul web era emersa l'indiscrezione secondo cui la Cina spierebbe i turisti tramite uno spyware installato sugli smartphone.