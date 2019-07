Il tuo commento è offensivo? Instagram ti chiede di pensarci due volte

Instagram continua ad implementare strumenti per limitare l'hate speech sotto i post. Nella giornata di ieri ha fatto il suo debutto una nuova funzione che ha l'obiettivo di frenare il bullismo ed i post "irrazionali". Nel momento in cui il sistema riconosce che si sta per pubblicare un commento violento, sarà chiesta un'ulteriore verifica.

Adam Mosseri, il capo di Instagram, ha dichiarato che la funzione che genera l'avviso si baserà su un sistema d'intelligenza artificiale che ha già impedito ad alcune persone di pubblicare commenti violenti e colmi di parolacce durante il periodo di prova iniziale.

"Negli ultimi giorni, abbiamo iniziato ad implementare una nuova funzionalità basata su un sistema d'AI che avvisa le persone quando il loro commento potrebbe essere considerato offensivo prima della pubblicazione. L'alert offre alle persone la possibilità di riflettere e cancellare i commenti, oltre a proteggere i destinatari" ha affermato il CEO.

Spesso le persone però utilizzano metodi alternativi per arginare i filtri, e si affidano a grafie alternative o simboli. Non sappiamo se Instagram stia mettendo in campo qualche altra tecnologia per frenare il fenomeno.

Inoltre nel post Mosseri non ha nemmeno specificato in quali nazioni è disponibile il nuovo sistema di filtro preventivo e le lingue supportate.