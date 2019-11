In commercio un mantello dell'invisibilità perfettamente funzionante

La Hyperstealth Biotechnology, una compagnia canadese produttrice di uniformi mimetiche militari, ha brevettato un nuovo materiale definito "Quantum Stealth", in grado di nascondere soldati, carri armati, aerei e persino navi. In poche parole, un vero e proprio mantello dell'invisibilità.

Il materiale non richiede alcuna fonte di alimentazione per funzionare, sembra sia sottile come la carta e persino poco costoso; tutte le carte in regola per essere perfetto per l'uso militare, insomma. Ma come funziona? Secondo un comunicato stampa rilasciato dall'azienda, funziona piegando la luce intorno ad un bersaglio per farlo sparire. Questa luce può essere nello spettro visibile, ultravioletta, infrarossa o a onde corte. Motivo per cui Hyperstealth chiama il materiale "mantello dell'invisibilità a banda larga". Nonostante non sia il primo mantello dell'invisibilità di cui vi parliamo!



Hyperstealth ha inoltre rilasciato una grande quantità di documentazione video (più di cento minuti) che hanno lo scopo di descrivere e dimostrare il materiale. Dai video risulta ancora più chiaro, se già non lo fosse a sufficienza, la natura principalmente militare della proposta di Hyperstealth, che in un segmento dei video mostra ad esempio come si possa nascondere una versione ridotta di un carro armato semplicemente posizionando un foglio del nuovo materiale sopra di esso.

Non resta quindi che aspettare i primi ordini; siete un giovane esercito che disponde di una grande forza navale, numerosi carri armati e magari un considerevole numero di soldati e necessitate di nascondere tale potenza armata? Questa potrebbe certamente essere la risposta economica alle vostre esigenze.