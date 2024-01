Commissione Algoritmi, Padre Benanti è il nuovo Presidente: sostituirà Giuliano Amato

Nelle scorse ore, Giuliano Amato ha lasciato la Commisione Algoritmi, creata dalla Presidenza del Consiglio per lo studio dell'Intelligenza Artificiale e delle sue criticità. Poco dopo la rinuncia dell'ex-Premier, però, proprio la Presidenza del Consiglio ha annunciato il nome del nuovo Presidente della Commissione Algoritmi.

Stiamo parlando del padre francescano, filosofo e teologo Paolo Benanti, il cui nome è stato confermato alla stampa italiana da Alberto Barachini, Sottosegretario all'Editoria del Governo Meloni. Barachini ha infatti riportato che "Padre Benanti è il nuovo Presidente della Commissione IA per l'informazione. Professsore della Pontificia Università Gregoriana, è l'unico italiano membro del Comitato sull'Intelligenza Artificiale delle Nazioni Unite".

Il Sottosegretario del Governo Meloni ha continuato ad elogiare Benanti - che si troverà a dover gestire il "preoccupante" dossier dell'IA, citato anche dal Presidente del Consiglio nel suo ultimo discorso alla stampa - dicendo che "negli ultimi mesi di lavoro ho conosciuto la sua competenza e il suo equilibrio. Sono onorato che abbia accettato l'incarico. Torniamo a lavorare dopo le feste con fiducia e con il desiderio di giungere presto a una prima relazione da presentare al Premier Meloni".

In effetti, Benanti è stato selezionato dal Segretario Generale dell'ONU Antonio Guterres come membro del New Artificial Intelligence Advisory Board, un gruppo di 39 esperti internazionali impegnato nella definizione della governance e delle politiche da implementare nella regolazione dell'Intelligenza Artificiale. Inoltre, Padre Benanti è anche uno dei più prossimi consiglieri di Papa Francesco, specie per quanto riguarda l'innovazione tecnologica. Nel 2018, aveva svolto il ruolo di consulente per la blockchain per il Ministero dello Sviluppo Economico.

Intanto, l'addio di Giuliano Amato è stato ufficializzato nella serata di ieri, venerdì 5 gennaio, con un'intervista al Corriere della Sera. A spingere l'ex-Premier alla rinuncia è stato un piccato commento di Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di giovedì 4 gennaio, durante la quale il Presidente del Consiglio ha spiegato che la nomina di Amato non è stata una sua iniziativa, criticandolo anche per le sue ultime dichiarazioni relative al ruolo della Corte Costituzionale.