La Commissione Europea bacchetta Booking: 'l'ultima camera disponibile non è l'ultima'

Pesante stangata della Commissione Europea contro Booking. La popolare piattaforma di prenotazione di hotel ed appartamenti infatti è stata richiamata dall'Unione Europea per gli annunci presenti sul sito nella pagina prenotazione. Nella fattispecie, ad essere finita sotto la lente è l'indicazione "prenota subito, è l'ultima camera disponibile".

Secondo i Commissari, claim come questo (ma anche "approfitta ora, tra poco questo prezzo non sarà più opzionabile" o "stanza scontatissima") sono "manipolatori".

Sostanzialmente quindi la camera etichettata come "ultima prenotabile" non è realmente l'ultima, il che costituisce un danno per milioni di utenti che sono spinti ad effettuare la prenotazione convinti di accaparrarsi l'occasione.

Le indagini di Booking sono durate oltre un anno, ed hanno portato lo scorso 20 Dicembre alla firma di un accordo attraverso cui il sito si è impegnato a mettere in atto una serie di modifiche per garantire la massima trasparenza ai propri utenti. Il gigante tech si è impegnato ad abbandonare tali "tecniche manipolatorie". Di seguito le modifiche che si è impegnato ad apportare Booking:

Dovrà rendere chiaro che l'ultima camera disponibile si riferisce solo alla piattaforma;

Non dovrà più presentare un'offerta a tempo limitato se lo stesso prezzo sarà accessibile anche successivamente;

Dovrà chiarire come vengono classificati i risultati e se i pagamenti influenzano la posizione nell'elenco dei risultati;

Dovrà garantire che sia chiaro se un confronto di prezzi si basa su varie circostanze;

I prezzi presentati come sconti dovranno rappresentare risparmi reali, con tanto di confronto con quelli standard;

Il prezzo totale del soggiorno dovrà essere presentato in modo chiaro e rilevante;

Gli alloggi esauriti dovranno essere mostrati nei risultati;

Dovrà anche indicare in maniera chiara se un alloggio è offerto da un host privato o da un professionista.

Tali modifiche dovranno essere applicate ed operative entro Luglio 2020. Le autorità nazionali dovranno vegliare affinchè Booking ne garantisca l'attuazione.

Lo scorso dicembre anche l'AGCOM aveva indagato su Booking.com per i prezzi e sconti offerti agli utenti.