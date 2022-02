Commissione Europea preparerà disegno di legge su Euro digitale entro il 2023

Il futuro dell’economia è sempre più digitale, anche secondo le autorità dell’Unione Europea e gli economisti. Tra le varie criptovalute, l’UE sta lavorando sulla nascita dell’Euro digitale per l’Eurozona. Stando a un nuovo report, la Commissione Europea proporrà un disegno di legge all’inizio del 2023.

Secondo quanto riportato da Politico in seguito a un comunicato di mercoledì 09 febbraio 2022, questo disegno di legge fungerà da base giuridica per coloro che opereranno sugli aspetti tecnici dell’Euro digitale all’interno della Banca Centrale Europea. Gli esperimenti della BCE sono già in corso e il prototipo dell’Euro digitale dovrebbe emergere per i primi test pubblici nel 2023, dopo i quali i governatori dell’Eurozona valuteranno l’eventuale bontà del progetto e, se valutato positivamente, potrebbe prendere piede ufficialmente entro il 2025, “al più presto”.

Il primo passo chiave sarà una consultazione pubblica il prossimo mese, non focalizzato sulle preoccupazioni lato privacy dell’Euro digitale, bensì sull’utilizzo quotidiano della moneta virtuale stessa. Come spiegato da Mairead McGuinness, attuale Commissario europeo per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'unione dei mercati dei capitali, “il nostro obiettivo è presentare la legislazione all'inizio del 2023. […] Una consultazione legislativa mirata avverrà nelle prossime settimane”.

Sebbene i responsabili politici siano già convinti, il Consiglio direttivo della BCE riserva ancora delle preoccupazioni importanti sull’Euro digitale: in particolare, teme una corsa agli sportelli online per la conversione dei depositi in valuta digitale in caso di un’altra crisi finanziaria. Insomma, ci sono ancora molteplici aspetti da valutare e tanto lavoro da fare.

Intanto in Cina i test dello Yuan digitale hanno raggiunto 260 milioni di cittadini.