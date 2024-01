La Commissione Europea punta i fari sull'investimento di Microsoft in OpenAI

Il maxi investimento di Microsoft in OpenAI, annunciato ormai un anno fa, finisce sotto i fari della Commissione Europea. Nella giornata di oggi infatti Bruxelles ha annunciato di aver dato il via ad alcune verifiche in quanto c’è il dubbio che possa contrastare il regolamento sulle concentrazioni.

Nello specifico, la Commissione starebbe valutando alcuni degli accordi che sono stati siglati tra i principali attori del mercato digitale e gli sviluppatori e fornitori di sistemi d’IA generativa, per capire che tipo di impatto potrebbero avere sulla concorrenza ed il mercato.

Nel comunicato, la Commissione spiega che sta “verificando se l'investimento di Microsoft in OpenAI possa essere soggetto a scrutinio ai sensi del regolamento Ue sulle fusioni”. Gli interessati hanno tempo fino all’11 Marzo per presentare i loro documenti e fornire feedback sulla concorrenza in merito all’IA.

Margrethe Vestager, che ha la delega alla concorrenza, ha spiegato che “i mondi virtuali e l’intelligenza artificiale generativa si stanno sviluppando rapidamente. È fondamentale che questi nuovi mercati rimangano competitivi e che nulla ostacoli la crescita delle aziende e la fornitura dei prodotti migliori e più innovativi ai consumatori”. Per tale ragione, ha invitato le aziende e gli esperti a presentare gli “eventuali problemi di concorrenza che potrebbero percepire in questi settori, monitorando allo stesso tempo con attenzione le partnership sull’intelligenza artificiale, per garantire che non distorcano indebitamente le dinamiche del mercato”.