La Commissione Europea riduce il budget per le operazioni spaziali

La Commissione Europea ha annunciato il budget dedicato alle operazioni spaziali per i prossimi 7 anni. Sfortunatamente non sono buone notizie: il budget è stato ridotto fino ad un massimo di 13.2 miliardi di euro, principalmente dedicato al proseguimento dei programmi satellitari Galileo e Copernico.

Il budget è stato deciso dopo quattro giorni di negoziazioni a Bruxelles, durante i quali è stato deciso come utilizzare 1.800 miliardi di euro destinati all'intera Unione Europea e principalmente destinata a contenere gli effetti economici della pandemia di COVID-19.

Durante il 2018 e 2019, la Commissione ha spinto gli stati membri a concedere un budget di 16 miliardi di euro, come raccontavamo l'anno scorso, circa il 50% in più rispetto ai fondi stanziati per il 2014-2020. La discussione è stata rinviata a causa della pandemia di coronavirus e a Maggio la proposta è diventata di 15,2 miliardi. La riduzione riflette le pressioni di alcuni stati, come la Finlandia, per avere un budget più piccolo in seguito alla perdita del contributo del Regno Unito.

Il secondo taglio è stato molto più sorprendente, almeno secondo Luigi Scatteia capo del PwC’s Space Practice.

"Chiaramente ci aspettavamo che la riduzione globale della spesa avesse degli effetti sullo spazio, ma è più di quello che mi aspettassi," ha raccontato a SpaceNews.com.

Il bilancio prevede 8 miliardi di euro per il sistema di navigazione satellitare europeo Galileo, che ha raggiunto il miliardo di smartphone l'anno scorso, e 4,81 miliardi per il sistema di monitoraggio ambientale Copernico. I rimanenti 392 milioni di euro saranno divisi tra GovSatCom, un iniziativa per fornire una comunicazione satellitare sicura tra gli stati membri, e l'European space situational awareness program (SSA).

"GovSatCom e SSA sono quelli più penalizzati dalla riduzione," spiega Pierre Lionnet dell Eurospace, un gruppo che rappresenta le compagnie spaziali europee. "Stanno cercando di salvare Galileo il più possibile."