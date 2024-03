La Commissione Europea ha violato il suo GDPR: nel mirino un contratto con Microsoft

La Commissione Europea ha violato il suo GDPR, il regolamento approvato qualche anno fa per la protezione dei dati personali. L’avvertimento è arrivato dal Garante Europeo per la Protezione dei Dati Personali a seguito di un’indagine aperta.

Alla base della violazione ci sarebbe l’utilizzo di Microsoft 365. Secondo Wojciech Wiewiórowski, infatti, la Commissioni avrebbe violato il regolamento 1725 del 2018 attraverso il contratto siglato con Microsoft dove non sono specificati i dati raccolti e per quali scopo quando viene utilizzata la suite Microsoft 365 che comprende Word, Excel, Powerpoint, Outlook e simili. Nella nota, viene spiegato che “la Commissione non ha fornito garanzie adeguate per garantire che ai dati personali trasferiti al di fuori dell'UE/SEE venga concesso un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito nell'UE/SEE”.

Per tale ragione, l’autorità che si occupa della protezione dei dati personali degli utenti ha ordinato alla Commissione di sospendere tutti i flussi di dati derivanti dall’utilizzo di Microsoft 365 verso la società e le sue affiliate subresponsabili del trattamento situate in paesi extraeuropei. Chiesto anche di mappare tutti i trasferimenti per tracciare gli spostamenti dei dati e la modifica del contratto in essere per rispettare gli standard di sicurezza. La Commissione Europea non ha risposto ad una richiesta di commento arrivata da Reuters.