Commissione IA, Giuliano Amato lascia dopo le parole di Giorgia Meloni

Nel corso della conferenza stampa di ieri, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso le proprie preoccupazioni sull’IA ma ha anche parlato della Commissione Algoritmi che fino ad oggi è stata presieduta dall’ex presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato.

Il caso della nomina dell’ex Premier è diventato politico e nelle scorse settimane aveva anche suscitato l’ilarità del web a causa dell’età del giurista.

Giorgia Meloni ha voluto precisare che la nomina di Amato non è stata una sua iniziativa. Come scrive il Corriere della Sera, da Palazzo Chigi già ad Ottobre era emersa irritazione a seguito di tale nomina, voluta dal sottosegretario Alberto Barachini il quale aveva annunciato che Amato avrebbe presieduto il gruppo di studio che si occuperà di valutare l’impatto dell’intelligenza artificiale sull’editoria ed informazione.

La questione sembrava chiusa, ma nella giornata di ieri è tornata nuovamente in auge attraverso una domanda posta alla Premier, che ha scandito a chiare lettere che la nomina di Amato “non è stata una mia iniziativa”, ripercorrendo anche alcune dichiarazioni pronunciate da Amato a Repubblica sul rapporto tra Governo e Coste Costituzionale.

Nella giornata di oggi, Amato ha rassegnato le dimissioni ed ha affermato che “è una commissione della presidenza del Consiglio, e visto che la mia nomina non risulta essere un’iniziativa della presidente del Consiglio lascio senz’altro l’incarico. Peccato, ci perdono qualcosa... Ma a me semplificherà la vita”. Ancora non è chiaro chi prenderà il suo posto.