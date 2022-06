Un Commodore 'da gaming' con CPU Intel e grafica NVIDIA: su Kickstarter!

Un incredibile progetto che, come si legge nella descrizione, è stato reso possibile dalla stessa Commodore Corporation B. V. in collaborazione con gli inglesi di My Retro Computer Ltd: il Commodore 64 più potente di sempre.

Chiaramente sul mercato ci saranno opzioni ben più performanti, ma questa "operazione nostalgia" per molti varrà il prezzo del biglietto. Si tratta di un progetto apparso nelle ultime ore su Kickstarter, con un obiettivo già abbondantemente raggiunto e superato e ancora 28 giorni prima della sua chiusura.

Come spiegato nella descrizione, il progetto punta a riportare in vita l'iconico design della console con il nome di Commodore 64X, che sotto la scocca del prodotto originale nasconde hardware PC di medio livello. In particolare, ci saranno diversi livelli a disposizione.

Per saperne di più, suggeriamo di dare un'occhiata alla pagina del progetto, ma si parte dal barebone, ovvero il case a forma di Commodore 64 a partire da 98 sterline in early bird, con switch meccanici e tutto il necessario per assemblare la propria macchina Mini-ITX. Altrimenti, le configurazioni offerte dal team comprendono hardware fino a un processore Intel Core i5 di nona generazione, GTX 1650, 500 GB di archiviazione su drive NVMe e 8GB di RAM DDR4 con un early bird di almeno 827 sterline.

Per appassionati e nostalgici, invece, suggeriamo una piccola perla degli ultimi mesi, ovvero l'incredibile progetto che ha consentito a uno youtuber di fare mining di Bitcoin su un Commodore 64 originale.