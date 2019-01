Commodore diventa italiana: un nuovo smartphone in arrivo?

Commodore ed il Commodore 64 sono tra i marchi più iconici della storia della tecnologia, dal momento che hanno fatto da apripista al mercato dell'informatica negli anni 80. Fa sicuramente piacere la notizia riportata quest'oggi dalla stampa che la società è diventata interamente italiana.

Facciamo però un passo indietro: il tutto è cominciato qualche anno fa, quando un gruppo di imprenditori italiani capitanati da Massimo Canigiani, Carlo Scattoni e Paolo Besser hanno fondato la Commodore Business Machines, un chiaro riferimento alla storia azienda italiana, da cui hanno acquistato anche i diritti per l'utilizzo del marchio. Il tutto portò al lancio di una serie di smartphone che furono accolti in maniera tiepida dal mercato (a causa dell'agguerrita concorrenza), ma calorosamente dai nostalgici.

Negli anni successivi è seguita una causa legale proprio sul diritto del nome, che l'European Union Intellectual Property Office ha risolto a favore degli italiani, rigettando le richieste di Polable e C-Holding BV ed assegnando alla compagnia del nostro paese l'utilizzo del marchio "C".

Ovviamente soddisfatto Canigiani, che parlando con TGCom ha sottolineato come "gli stessi membri del team originale di Commodore erano a favore del nostro progetto. La nostra idea non è mai stata quella di creare prodotti speculativi, ma device minuziosamente curati a livello stilistico, ingegneristico e caratterizzati da una forte ottimizzazione del software".

Sugli obiettivi per il futuro, il manager non si è sbottonato più di tanto, ma ha lasciato intendere che la società potrebbe lanciare un nuovo smartphone: "siamo produttori iscritti a GSMA da quattro anni, siamo stati capaci di portare in Italia un marchio di grande forza e il nostro sogno è quello di creare molti posti di lavoro per i giovani italiani, contribuendo a limitare la fuga delle professionalità più brillanti e promettenti verso l’estero. Il successo della nostra impresa deve partire da innovazione tecnologica e cura del prodotto, garantite da uno staff altamente preparato, capace di guardare a nuove categorie merceologiche per espandere il marchio”. Il primo dispositivo di Commodore Business Machines dovrebbe vedere la luce già nel corso dei prossimi mesi.