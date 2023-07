Che fine ha fatto la Commodore? Sta per tornare con RTX 4090 e non solo

A inizio 2023 vi abbiamo raccontato quanto a un certo punto le storie di Commodore e Apple si siano incrociate. Bisogna però guardare anche (e soprattutto) al futuro: ebbene, c'è qualcuno che ha deciso di recuperare e provare a rilanciare lo storico brand Commodore. Sì, signore e signori, di mezzo c'è anche un notebook con GPU RTX 4090.

Partiamo dall'inizio: il brand Commodore ha già visto nel corso degli anni dei tentativi di rilancio, che però non hanno propriamente portato ai risultati che qualcuno sperava. Adesso, però, alcuni imprenditori italiani vogliono provare a spingersi oltre. Il nome da seguire è quello di Luigi Simonetti, General Manager di Commodore Industries, che ha condiviso su LinkedIn un post che ha attirato la nostra attenzione.

In quest'ultimo, infatti, il General Manager spiega di aver da poco avuto modo di provare il Commodore Omnia-book, notebook che dispone tra l'altro anche di una scheda video fino alla NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. Ignari del fatto che qualcuno stesse cercando di recuperare il brand Commodore mettendo in campo anche delle GPU in grado di garantire soddisfazioni in ambito gaming nel 2023, ci siamo dunque fiondati sul portale ufficiale di Commodore Industries, scoprendo l'esistenza di altri prodotti.

Tra questi, si fa notare il Commodore Orion-book, che arriva a offrire una GPU fino alla NVIDIA GeForce RTX 4090. C'è poi anche il Commodore Proxima-book, che invece punta su una scheda video fino alla NVIDIA GeForce RTX 4070. Insomma, sembra esserci "nuova linfa" per il brand Commodore, considerando anche che sul sito Web dell'azienda compaiono persino altre tipologie di prodotti.

I prezzi? Per Omnia-book si parte da 1.588 euro, mentre per Orion-book il prezzo di partenza sul sito Web ufficiale viene indicato come pari a 2.132 euro. Per quel che concerne, invece, Proxima-book, quest'ultimo dispone di un costo di partenza di 1.834 euro. Chissà, per il resto, che non ci siano ulteriori novità in arrivo da Commodore Industries.