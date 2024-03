La commovente e ultima foto mandata dalla sonda Odysseus sulla Luna

Appena una settimana dopo aver raggiunto la superficie lunare in un viaggio che entrerà nella storia, il lander lunare Odysseus ha ufficialmente terminato la sua missione, seppur momentaneamente. Il controllo missione ha spento il lander in preparazione alla lunga notte lunare, ma non senza prima ricevere un'ultima, poetica, immagine.

Sono passati cinquant'anni da quando l'ultima delle missioni Apollo lasciò il suolo lunare, rendendo la missione Odysseus un ritorno storico per gli Stati Uniti. La società con sede a Houston, Intuitive Machines, è stata sostenuta e utilizzata dalla NASA come parte del suo programma Commercial Lunar Payload Services per trasportare tecnologia che avrebbe raccolto informazioni cruciali per assistere nel trasporto degli astronauti sulla Luna.

Si sperava che l'utilizzo di imprese commerciali potesse permettere alla NASA di concentrare tempo e risorse sul lato scientifico dell'esplorazione spaziale. Una discesa rapida e un meccanismo di bloccaggio trascurato hanno rischiato di porre fine alla missione in un completo annientamento mentre il soprannominato affettuosamente 'Odie' si avvicinava alla Luna a grande velocità senza che i suoi laser per la misurazione della distanza fossero operativi.

I controllori di volo hanno fatto uso di un sistema di navigazione sperimentale separato a bordo per guidare l'artefatto verso il sito di atterraggio vicino al polo sud lunare. Sebbene il lander abbia evitato un atterraggio catastrofico, il suo touchdown è stato tutt'altro che perfetto, con un ostacolo sfortunatamente posizionato che ha intrappolato una delle sei gambe di Odysseus negli ultimi secondi, facendo ribaltare il veicolo grande quanto una cabina telefonica sul suo fianco.

Con i pannelli solari in ombra e la notte che avanza sul sito di atterraggio, è improbabile che il lander trovi l'energia per risvegliarsi all'alba lunare nelle prossime settimane, anche se Steve Altemus, CEO e cofondatore di Intuitive Machines, non è ancora pronto ad abbandonare la missione.

"Credo che quello che faremo sarà di avvolgere Odie per la fredda notte lunare e vedere se non possiamo svegliarlo quando arriverà il mezzogiorno solare qui in circa tre settimane" ha affermato Altemus durante una conferenza stampa il 28 febbraio, pochi giorni prima dello spegnimento. Un simile risveglio non è senza precedenti recenti, come dimostra la navicella SLIM del Giappone, che è tornata alla vita la scorsa settimana dopo un atterraggio altrettanto imbarazzante.

Sebbene Odie non ha completato la sua lista dei desideri, è comunque riuscito a trasmettere alcune immagini dei suoi dintorni che potrete osservare in calce alla notizia.