Le commoventi ultime parole del gorilla Koko mostrano che gli animali sono incredibili

Una volta l'attore e giornalista Will Rogers disse: "se i cani non vanno in paradiso io voglio andare dove vanno loro". Molti potrebbero pensare, infatti, che gli animali non siano capaci di amare, anche se qualsiasi padrone potrebbe (per fortuna!) dissentire, ma non stiamo parlando solo di cani o gatti, ma di tutte le creature.

Nella storia di oggi vogliamo parlavi del gorilla Koko, che imparò 1.000 parole della lingua dei segni americana (ASL) e conosceva 2.000 parole inglesi. Il primate divenne una celebrità qualche anno fa, con documentari, studi e ricerche su di lui.

Francine Patterson ha poi raccontato cosa disse Koko prima di morire nel 2018 ad ABC News. La ricercatrice ha affermato che Koko sembrava un po' preoccupata e ha interpretato il suo breve messaggio "paziente" e "vecchio" come un "Ehi, sto andando avanti".

La creatura è poi morta qualche ora dopo nel sonno.

Su internet, invece, molti affermano che l'ultimo messaggio del primate fosse: "l'umanità ha bisogno di prendersi cura della Terra", ma non è così. Mentre queste parole sono state davvero dette dal gorilla (che possono diventare dipendenti dallo smartphone), non sono state enunciante poco prima di morire.

Koko aveva vocabolario simile a quello di un bambino umano di tre anni, era molto più intelligente di un gorilla medio e aveva come amico un gattino. La sua storia è sicuramente stupefacente, dimostrando come queste creature (e tutti gli animali) siano incredibili se ci fermiamo a capire (e conoscere) la loro storia.