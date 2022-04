La forza della community: smartphone Samsung del 2014 riceve Android 12L

I tempi d'oro del modding Android se ne sono ormai andati da tempo (d'altronde, al giorno d'oggi Custom ROM e simili hanno indubbiamente meno senso che in passato), ma questo non significa che non ci siano più progetti effettuati dagli appassionati che sono soliti "mettere mano" al software dei dispositivi mobili.

A tal proposito, di recente è emerso un interessante port non ufficiale di Android 12L per Samsung Galaxy S5, smartphone originariamente approdato sul mercato nella giornata dell'11 aprile 2014, ovvero essenzialmente 8 anni fa. Si tratta di un lasso di tempo importante per il mondo dei dispositivi mobili, in quanto è cambiato un po' tutto: pensate che la prima versione del software del ben noto modello è legata ad Android 4.4.2 KitKat, nonché che l'ultimo aggiornamento ufficiale per Galaxy S5 (Marshmallow 6.0.1) è uscito nell'aprile del 2016, ergo 6 anni fa.

Insomma, ne è passata di acqua sotto i ponti, ma lo smartphone è rimasto nei cuori degli appassionati (lo sappiamo: a qualcuno sarà scesa più di qualche "lacrimuccia nostalgica", nonostante Galaxy S5 non sia esattamente il modello preferito da tutti). In questo contesto, la community del modding ha deciso di tentare la succitata impresa, riuscendo nell'intento. In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech, la LineageOS 19.1 è stata rilasciata per il dispositivo.

Più precisamente, i modelli coinvolti sono "klte" (SM-G900F/M/R4/R7/T/V/W8), "kltechn" (SM-G9006V/8V) e "klteduos" (SM-G900FD/MD). In ogni caso, trattandosi di un progetto della community (legato a una delle Custom ROM più famose del mondo Android), capite bene che si fa riferimento a un esperimento che sembra avere alla base più un "sapore nostalgico" che la volontà di realizzare un "update stabile". In ogni caso, se volete approfondire il progetto, potete fare riferimento all'apposito post sul forum di XDA Developers.