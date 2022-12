Le Community di Whatsapp arrivano ufficialmente in Italia: ecco come funzionano

A diversi mesi dal lancio delle Community di Whatsapp in beta, la nuova funzione dell’applicazione di messaggistica istantanea targata Meta è finalmente disponibile anche in Italia per gli utenti pubblici.

L’attivazione è avvenuta con la versione 22.24.81 dell’app, disponibile da poche ore su iOS ed Android. Di seguito il changelog ufficiale:

Nuova funzione: le community. Riunisci i gruppi correlati in uno spazio dedicato. Invia avvisi e aggiungi gruppi nuovi o esistenti alle community.

Vai alla scheda Community per iniziare.

Crea e invia sondaggi nelle chat. Tocca il tasto + e seleziona Sondaggio per iniziare.

Le videochiamate di gruppo hanno ora una nuova interfaccia e supportano fino a 32 partecipanti.

Nello stesso changelog, Whatsapp spiega che “queste funzioni verranno implementate nelle prossime settimane”, ma per la maggior parte degli utenti è già attivata la possibilità di accedere alle Community attraverso il nuovo tab inserito nella barra sottostante dell’app.

Le Community permettono di riunire e gestire gruppi collegati in un unico spazio, e consentono anche di contattare fino a 5000 partecipanti con gli avvisi univoci. Tale funzione apre le porte a tantissimi utilizzi, sia in ambito privato che lavorativo.

Qualche settimana fa, intanto, Meta ha lanciato gli avatar di Facebook anche su Whatsapp dopo averli resi disponibili già tempo fa sul social network.