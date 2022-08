Le Community di Whatsapp sono finalmente disponibili, ma non per tutti

Sono passati pochi mesi da quando Mark Zuckerberg ha annunciato l’arrivo delle Community di Whatsapp ed ora finalmente questa funzione è disponibile in fase beta per coloro che sono iscritti al programma di test dell’applicazione targata Meta.

Il CEO l’aveva definita “una grande evoluzione di Whatsapp” ed ora coloro che hanno modo di testare le versioni dimostrative dell’applicazione possono metterci le mani su.

WABetaInfo spiega che le Community sono al momento visualizzate da alcuni utenti che hanno eseguito l’aggiornamento a Whatsapp Beta per Android v2.22.19.3: è possibile forzare la chiusura dell’applicazione e riavviarla se non si riceve la notifica di disponibilità. In caso positivo, riceverete una notifica di disponibilità come quella che visualizzate in calce, che contiene tutte le informazioni sul funzionamento. La scheda informativa vi reindirizza ad un tab ad hoc, accessibile attraverso un nuovo pulsante presente in alto a sinistra, che permette di creare una community.

Sostanzialmente, le Community di Whatsapp fungeranno da aggregatori di gruppi, i quali permetteranno alle persone di crearne uno più grande con dei sotto-gruppi e sotto sezioni. I gestori avranno la possibilità di far unire le persone alla Community tramite un link d’invito.

Sul lancio pubblico non sono emerse informazioni, e come sempre consigliamo di restare su queste pagine per tutti i dettagli.