La community di Wikipedia non vuole più le criptovalute: chiesto lo stop alle donazioni

La Wiki Community ha votato favorevolmente alla proposta avanzata dall’amministratore di Wikipedia e supervisore GorillaWarfare di interrompere le donazioni con le criptovalute.

Come si può leggere direttamente sul sito web di Wikimedia, la proposta si fondava su alcuni pilastri: innanzitutto, secondo GorillaWarfare, infatti, l’accettazione di criptovalute da parte della fondazione potrebbe danneggiare la reputazione, ma inoltre sono anche stati posti quesiti in termine di ecosostenibilità, un aspetto che secondo le ultime notizie potrebbe portare lo stato di New York a bloccare il mining di criptovalute.

La Wikimedia Foundation, per chi non lo sapesse, attualmente accetta pagamenti in denaro tradizionale, ma anche in Bitcoin, Bitcoin Cash ed Ethereum. La community spiega però che le criptovalute rappresentano solo lo 0,08% delle entrate nel 2021, pari a circa 130mila Dollari a fronte dei 162milioni di Dollari totali.

La decisione di accettare le criptovalute era stata presa nel 2014, e la policy interna prevedeva la conversione immediata dei token digitali in dollari americani tramite BitPay.

La proposta, che è stata votata dal 10 Gennaio al 12 Aprile, è stata votata da 326 persone: il 71% ha votato a favore dello stop, mentre il 29% intendeva continuare ad accettare criptovalute. Tali risultati, occorre sottolineare, non sono vincolanti.

Qualche giorno fa intanto è emersa la notizia secondo cui la Russia avrebbe chiesto a Wikipedia di rimuovere le informazioni sulla guerra.