La commuovente scoperta dei resti di un bambino e il suo cane in una tomba romana

Circa 2000 anni fa, nell'antica Gallia romana (odierna Francia) un bambino e il suo cane vennero seppelliti nella stessa tomba. Questo ritrovamento segna un momento di eccezionale importanza per l'archeologia francese, considerando la grande quantità di informazioni che si cela dietro questi due semplici corpi uniti fino alla morte.

Tutti gli elementi presenti nella fossa tombale rimandano alle tipiche sepolture che venivano dedicate agli infanti dell'alta élite romana.

Al contrario di quello che si potrebbe pensare, la presenza di un cane non è, come spiega l'Istituto Nazionale di prevenzione e ricerca archeologica francese (l'INRAP), insolita. Vi sono svariati documenti e prove che dimostrano come spesso le persone venivano sepolte con i loro amici a quattro zampe. Tuttavia, la presenza di un collare e di una cinta (usata, forse, come possibile guinzaglio) sono oggetti difficili da ritrovare in altri casi analizzati. Forse è proprio qui che potrebbe sorgere un piccolo mistero intorno a questo tragico ritrovamento.

E' giusto precisare che, seguendo il pronome fornito nello studio pubblicato dall'INRAP, dove viene spiegata la ricerca eseguita nel sito archeologico di Clermont-Ferrand Auvergne (centro della Francia), ci rivolgeremo al maschile ogni volta che dovremo parlare del piccolo infante. Tuttavia, del bambino non si conosce ancora il suo sesso di nascita, solo l'età in cui possibilmente è morto (circa ad un anno di vita).

Per quanto riguarda, invece, l'epoca in cui potrebbe aver vissuto brevemente vi sono sicuramente dati più certi. Il tipo di sepoltura rimanda a quelle dell'epoca augusto-tiberiana, quindi un periodo della storia che si potrebbe includere tra il 27 a.C. e il 37 d.C. Questo è deducibile da diversi fattori.

Prima di tutto, si pensa che una volta il bambino fosse coperto anche da una piccola bara di 80 cm in legno, decorata con viti e targhette in ferro. In secondo luogo, all'interno della fossa sono stati rivenuti svariati contenitori in terracotta. Tutti elementi tipici delle sepolture di quell'epoca.

Quest'ultimi avrebbero contenuto, secondo le ipotesi avanzate dagli ricercatori dell'INRAP, cibo e bevande del banchetto funebre. Infatti, durante il periodo storico preso in analisi, i funerali venivano celebrati con grandi tavolate, soprattutto tra le classi sociali più alte, dove i vivi potevano nutrirsi con del buon cibo e i morti ne avrebbero potuto godere come dono nella loro tomba.

Giunti a questi primi dettagli, adesso risulta necessario condurre maggiori analisi, soprattutto chimiche, sia su parte dei contenitori che avrebbero, nella teoria, dovuto contenere oli e medicinali, sia sui resti dell'animale. In particolare, su quest'ultimo non si sa quale sia stato il motivo della sua morte: c'è chi pensa che sia deceduto per cause naturali e altri che sia stato ucciso volontariamente per affiancare il bambino nella morte.

Un ultimo aspetto curioso e, forse, tragico di questa scoperta è stato anche il ritrovamento di un ciondolo, al cui interno vi era un piccolo dente. E' probabile che questo sia appartenuto a qualche fratello della vittima.

In attesa di iniziare nuove analisi tecniche su ciò che è stato riportato alla luce, l'INRAP ha dichiarato che gli scavi continueranno fino al mese di Febbraio del 2021 e che si augura di trovare qualche dettaglio interessante per approfondire meglio il rapporto tra questo bambino e il suo possibile compagno a quattro zampe.

