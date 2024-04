La comoda custodia per PlayStation Portal è al MINIMO STORICO: poche ore

Orzly Custodia è una custodia ideata per trasportare con la massima sicurezza e comodità il tuo prezioso Playstation Portal per Console PS5. Offre anche alloggi per le cuffie e il caricabatterie.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

La copertura dello schermo in microfibra protegge il delicato schermo della tua console da graffi antiestetici, mentre la morbida fodera in microfibra ne accarezza il corpo, offrendo una protezione completa.

Protegge la tua console dai rischi tipici del viaggio come cadute, urti, graffi e polvere. Inoltre, il speciale materiale superiore non è solo protettivo ma anche lavabile, garantendo che la custodia rimanga come nuova. Il sottostrato in EVA è resistente all'acqua e aggiunge un ulteriore livello di protezione contro gli elementi.

E' dotata di spazio sicuro con un'ampia tasca elastica con cerniera, che ti consente di riporre auricolari, power bank, cavi di ricarica e altro ancora. Non dovrai rinunciare agli accessori e li troverai a portata di mano.

La comoda maniglia gommata è progettata per un facile trasporto e si adatta perfettamente a mani di tutte le dimensioni. Puoi appenderlo, sollevarlo e portarlo con te senza sforzo.

La doppia cerniera liscia e robusta è facile da aprire e chiudere.

Insomma, non dovrai più temere di portare in giro il tuo Playstation Portal per PS5. Oggi puoi pagarlo solo 32,99 euro, approfittando dello sconto del 18%. Ma conviene sbrigarsi, essendo un'offerta a tempo!

Sei uno studente? Puoi approfittare della speciale promozione Amazon Prime Student. TRE MESI gratis di servizio offerti da Amazon, per avere spedizioni gratuite Prime, film e serie TV Prime Video, i giochi Prime Gaming e tanto altro! Costa stai aspettando?